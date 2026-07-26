Марочко: ВСУ отступают из Ивашкино на третью линию обороны

ЛУГАНСК, 26 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины, потеряв контроль над Ивашкино Харьковской области, отступают на вторую и третью линию обороны, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Если говорить об Ивашкино, то здесь украинские боевики передислоцировались на вторую и третью линию обороны», — сказал он.
Российские войска установили контроль над населенными пунктами Захаровка и Ивашкино в Харьковской области 24 июля, сообщили в Минобороны РФ.
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