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Марочко: ВСУ отступают из Ивашкино на третью линию обороны

ВС РФ контролируют населенный пункт с 24 июля.

ЛУГАНСК, 26 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины, потеряв контроль над Ивашкино Харьковской области, отступают на вторую и третью линию обороны, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Если говорить об Ивашкино, то здесь украинские боевики передислоцировались на вторую и третью линию обороны», — сказал он.

Российские войска установили контроль над населенными пунктами Захаровка и Ивашкино в Харьковской области 24 июля, сообщили в Минобороны РФ.

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