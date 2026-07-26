Более 20 человек пострадали при пожаре в Нью-Йорке

По меньшей мере 21 человек пострадал в результате крупного пожара в Нью-Йорке, сообщает New York Post.
«По меньшей мере 21 человек, в том числе 78-летняя женщина, которая находится в критическом состоянии, пострадали в результате сильного пожара, охватившего дом в Квинсе», — говорится в материале.
По словам пожарных, возгорание началось на первом этаже двухэтажного деревянного дома. К моменту прибытия спасателей два здания уже горели, а вскоре огонь перекинулся на третье.
Уточняется, что среди пострадавших — 17 пожарных.
Причина возгорания устанавливается.
Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган после пожара в доме обнаружили тела двоих взрослых и шестерых детей.