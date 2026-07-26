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Более 20 человек пострадали при пожаре в Нью-Йорке

По меньшей мере 21 человек пострадал в результате крупного пожара в Нью-Йорке, сообщает New York Post.

По меньшей мере 21 человек пострадал в результате крупного пожара в Нью-Йорке, сообщает New York Post.

«По меньшей мере 21 человек, в том числе 78-летняя женщина, которая находится в критическом состоянии, пострадали в результате сильного пожара, охватившего дом в Квинсе», — говорится в материале.

По словам пожарных, возгорание началось на первом этаже двухэтажного деревянного дома. К моменту прибытия спасателей два здания уже горели, а вскоре огонь перекинулся на третье.

Уточняется, что среди пострадавших — 17 пожарных.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган после пожара в доме обнаружили тела двоих взрослых и шестерых детей.