Губернатор Приморья поздравил военных моряков с Днём ВМФ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил военнослужащих, ветеранов флота и жителей региона с Днём Военно-Морского флота России.
В своём обращении глава региона отметил, что этот праздник является данью уважения морякам всех поколений, которые достойно несут службу, подтверждая статус России как великой морской державы.
Олег Кожемяко подчеркнул, что Приморье гордится Краснознамённым Тихоокеанским флотом, главная база которого расположена во Владивостоке. По его словам, корабли под Андреевским флагом ежедневно выполняют боевые задачи и возвращаются в родную гавань с честью.
Особые слова признательности губернатор адресовал военнослужащим легендарной 55-й гвардейской Курской орденов Суворова и Жукова дивизии морской пехоты имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова, отметив их мужество и героизм.
«Спасибо за службу! Благодаря вам флот является надёжной основой обороноспособности нашего Отечества и гарантом мирной жизни. От всей души желаю крепкого здоровья, семейного счастья и семь футов под килем. Слава Военно-Морскому флоту России!», — говорится в поздравлении губернатора.