NYT: Трамп отложил усиление ударов по Ирану из-за риска нехватки ракет ПВО

«Президент Трамп отложил, по крайней мере на данный момент, планы по резкому усилению американского военного давления на Иран, опасаясь, что расширение войны может привести к опасному истощению и без того скудных запасов противоракетных перехватчиков Patriot и других средств противовоздушной обороны на Ближнем Востоке», — говорится в публикации.