NYT: Трамп отложил усиление ударов по Ирану из-за риска нехватки ракет ПВО

«Президент Трамп отложил, по крайней мере на данный момент, планы по резкому усилению американского военного давления на Иран, опасаясь, что расширение войны может привести к опасному истощению и без того скудных запасов противоракетных перехватчиков Patriot и других средств противовоздушной обороны на Ближнем Востоке», — говорится в публикации.
По данным издания, американские власти также обеспокоены перспективой расширения конфликта на Ближнем Востоке и ухудшения отношений с ключевыми союзниками в Персидском заливе. Кроме того, Вашингтон опасается усиления экономического, энергетического и миграционного кризисов.
Источники газеты рассказали, что Трамп принял решение после встречи с советниками и высокопоставленными членами правительства в пятницу.
Ранее в Axios писали, что Трамп распорядился не наносить новые удары по Ирану в пятницу, 24 июля, прервав почти двухнедельную серию ежедневных атак.