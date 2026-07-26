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NYT: Трамп отложил усиление ударов по Ирану из-за риска нехватки ракет ПВО

Президент США Дональд Трамп отложил планы по усилению военной кампании против Ирана из-за риска истощить запасы ракет ПВО, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп отложил планы по усилению военной кампании против Ирана из-за риска истощить запасы ракет ПВО, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

«Президент Трамп отложил, по крайней мере на данный момент, планы по резкому усилению американского военного давления на Иран, опасаясь, что расширение войны может привести к опасному истощению и без того скудных запасов противоракетных перехватчиков Patriot и других средств противовоздушной обороны на Ближнем Востоке», — говорится в публикации.

По данным издания, американские власти также обеспокоены перспективой расширения конфликта на Ближнем Востоке и ухудшения отношений с ключевыми союзниками в Персидском заливе. Кроме того, Вашингтон опасается усиления экономического, энергетического и миграционного кризисов.

Источники газеты рассказали, что Трамп принял решение после встречи с советниками и высокопоставленными членами правительства в пятницу.

Ранее в Axios писали, что Трамп распорядился не наносить новые удары по Ирану в пятницу, 24 июля, прервав почти двухнедельную серию ежедневных атак.

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