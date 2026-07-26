«Фильм получился бы непровальным»: Виктор Бут ответил, помог бы Кейджу с ролью в «Оружейном бароне»

Российский предприниматель Виктор Бут рассказал, как бы отреагировал на звонок от актера Николаса Кейджа с просьбой помочь с ролью в «Оружейном бароне». Осужденный в 2012 году в США бизнесмен отметил, что рассказал бы ему «правдивые и интересные эпизоды». Виктор Бут также заявил, что в тюрьме его считали оружейным бароном из голливудского кино. Такими подробностями он поделился в эфире радио «Комсомольская правда».