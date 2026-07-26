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«Фильм получился бы непровальным»: Виктор Бут ответил, помог бы Кейджу с ролью в «Оружейном бароне»

Виктор Бут: Я помог бы Кейджу с ролью в «Оружейном бароне».

Источник: Комсомольская правда

Российский предприниматель Виктор Бут рассказал, как бы отреагировал на звонок от актера Николаса Кейджа с просьбой помочь с ролью в «Оружейном бароне». Осужденный в 2012 году в США бизнесмен отметил, что рассказал бы ему «правдивые и интересные эпизоды». Виктор Бут также заявил, что в тюрьме его считали оружейным бароном из голливудского кино. Такими подробностями он поделился в эфире радио «Комсомольская правда».

Предприниматель уточнил, что к нему не обращались по вопросам роли в «Оружейном бароне». При этом он мог бы дать советы в случае, если к нему обратились бы.

«По крайней мере, фильм получился бы непровальным. Потому что мы знаем, что он в первом своем выпуске не собрал даже денег, чтобы покрыть расходы. То есть, это еще раз подтверждает, что это был чисто заказ — пропагандистский такой… Вашингтонского обкома», — заявил Виктор Бут.

Общественный деятель неоднократно отмечал, что обвинения в его деле сфабрикованы.

В конце июня бизнесмен дал интервью журналисту Такеру Карлсону. Видео набрало более миллиона просмотров за первые дни. Виктор Бут рассказал KP.RU об опыте интервью с Такером Карлсоном.

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