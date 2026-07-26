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КСИР: Британия станет законной целью Ирана при поддержке США

Корпус стражей исламской революции заявил, что Британия может стать законной целью Ирана, если будет поддерживать Соединённые Штаты, сообщает Reuters.

Источник: Аргументы и факты

Корпус стражей исламской революции заявил, что Британия может стать законной целью Ирана, если будет поддерживать Соединённые Штаты, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на СМИ Ирана.

«Представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана заявил, что Британия станет “определённой и законной целью”, если поддержит США в любой войне против Тегерана», — говорится в сообщении.

В КСИР заявили, что военные США недавно использовали аэродромы Британии.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В июле Британия официально признала КСИР террористической организацией.

По словам президента США Дональда Трампа, Иран сохранил военные возможности, несмотря на удары Соединённых Штатов.

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