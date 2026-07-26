Кузнецова обвинила «Азов» в подготовке украинских детей для совершения терактов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Представители украинской бригады спецназначения «Азов» (запрещена в РФ, признана террористической) готовят подростков к проведению террористической деятельности против мирного населения в городах. Об этом рассказала в интервью ТАСС вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
«Они готовят из [детей] террористов. Это представители батальона “Азов”, преступники, я по-другому их не назову. Не всем еще вынесены приговоры, я уверена, что все их фамилии попадут в те списки, [люди из которых] будут разыскиваться пожизненно. Эти преступники организовывали обучение детей 14−18 лет для террористической деятельности в городских условиях», — сказала Кузнецова.
По ее словам, представители бригады обучали детей террористической деятельности, в том числе организации подрывов. «А целью были люди Донбасса и других территорий, уничтожение мирного населения. Представляете, детей учили уничтожать мирное население — таких же детей, как они, взрослых, женщин», — добавила депутат.
Кузнецова указала, что украинские власти также пытаются озлобить детей через учебники. «Я специально в доказательство этого из освобожденных регионов привожу детскую литературу, учебники. Цель этих учебников одна — научить ребенка ненавидеть Россию и посвятить свою жизнь убийству русских», — констатировала вице-спикер.