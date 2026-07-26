Кузнецова обвинила «Азов» в подготовке украинских детей для совершения терактов

«Они готовят из [детей] террористов. Это представители батальона “Азов”, преступники, я по-другому их не назову. Не всем еще вынесены приговоры, я уверена, что все их фамилии попадут в те списки, [люди из которых] будут разыскиваться пожизненно. Эти преступники организовывали обучение детей 14−18 лет для террористической деятельности в городских условиях», — сказала Кузнецова.