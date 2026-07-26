При спуске с Эльбруса погибли два альпиниста

«По предварительным данным, 25 июля 2026 года группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров, по имеющимся сведениям, они погибли», — говорится в заявлении.