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При спуске с Эльбруса погибли два альпиниста

При спуске с Эльбруса погибли два альпиниста, еще четверых ищут.

Источник: © РИА Новости

НАЛЬЧИК, 26 июл — РИА Новости. Во время спуска с Эльбруса погибли два альпиниста, сообщили в Следственном управлении СК по Кабардино-Балкарии.

«По предварительным данным, 25 июля 2026 года группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров, по имеющимся сведениям, они погибли», — говорится в заявлении.

Сейчас идут поиски еще четверых путешественников.

Ведомство также начало доследственную проверку.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона, речь идет о туристах из Боснии и Герцеговины.