СК: на Эльбрусе погибли двое альпинистов, ещё четверых ищут

На Эльбрусе погибли двое альпинистов, поиски ещё четверых продолжаются, сообщили в СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.
По данным ведомства, восхождение осуществляла группа из семи человек.
«Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5,1 тыс. м, по имеющимся сведениям, они погибли. В настоящее время ведутся поиски четверых альпинистов», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в МЧС заявили, что группа из шести альпинистов попросила спасателей о помощи во время спуска с горы Эльбрус.
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