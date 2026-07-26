Военные США перенаправили 12 судов, пытавшихся прорвать блокаду Ирана

Ранее сообщалось, что Иран отверг заявления Дональда Трампа о готовности к переговорам с США, расценив их как попытку манипулировать нефтяными ценами. Депутат иранского парламента Хасан Гашгави посоветовал американскому президенту искать другие способы воздействия, отметив, что его слова уже не оказывают влияния на рынки. Тегеран продолжает настаивать на жёсткой позиции в отношении Вашингтона.