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МИД Ирана вручил ноту протеста поверенному в делах Украины

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины и вручил ему ноту протеста, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB. Ранее Тегеран обвинил Киев в атаке на торговое судно в Каспийском море.

Источник: Reuters

Внешнеполитическое ведомство Ирана заявило, что оно будет настаивать на защите своей безопасности и национальных интересов. МИД также подчеркнул, что Иран ответит на любые акты агрессии против его граждан и их имущества.

МИД Ирана ранее сообщил, что в результате атаки на иранское торговое судно в Каспийском море один человек погиб, а еще один получил ранения. Ведомство также отметило, что инцидент является нарушением международного права и попыткой усугубить конфликт со стороны Украины.

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