МИД Ирана вручил ноту протеста поверенному в делах Украины

МИД Ирана ранее сообщил, что в результате атаки на иранское торговое судно в Каспийском море один человек погиб, а еще один получил ранения. Ведомство также отметило, что инцидент является нарушением международного права и попыткой усугубить конфликт со стороны Украины.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше