Рэпер Тимати задолжал 88,5 тысячи рублей Роспатенту

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) задолжал 88,5 тысячи рублей по патентным и иным пошлинам, следует из материалов налоговой, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, у Юнусова числится долг на 88,5 тысячи рублей по «патентным и иным пошлинам» перед Федеральной службой по интеллектуальным правам.
Как следует из данных в распоряжении агентства, у ИП Юнусова, основным видом деятельности которого является «деятельность в области исполнительских искусств», не значится действующих приостановлений по счетам. Также их нет у компаний рэпера.
Тимати — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер и предприниматель.