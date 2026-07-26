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Рэпер Тимати задолжал 88,5 тысячи рублей Роспатенту

Рэпер Тимати задолжал 88,5 тысячи рублей по патентным пошлинам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) задолжал 88,5 тысячи рублей по патентным и иным пошлинам, следует из материалов налоговой, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, у Юнусова числится долг на 88,5 тысячи рублей по «патентным и иным пошлинам» перед Федеральной службой по интеллектуальным правам.

Как следует из данных в распоряжении агентства, у ИП Юнусова, основным видом деятельности которого является «деятельность в области исполнительских искусств», не значится действующих приостановлений по счетам. Также их нет у компаний рэпера.

Тимати — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер и предприниматель.