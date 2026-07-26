NYT: расширение операции против Ирана грозит США истощением запасов ракет ПВО

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп решил временно отложить значительное усиление военной операции против Ирана, поскольку это грозит еще большим истощением американских арсеналов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и боеприпасов для других систем ПВО на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.