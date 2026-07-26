NYT: расширение операции против Ирана грозит США истощением запасов ракет ПВО

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп решил временно отложить значительное усиление военной операции против Ирана, поскольку это грозит еще большим истощением американских арсеналов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и боеприпасов для других систем ПВО на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
По их сведениям, 24 июля американский лидер провел совещание по Ирану с ключевыми советниками и высокопоставленными чиновниками. Главной темой встречи стало сокращение запасов ракет-перехватчиков. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн предупредил, что Центральное командование может возобновить масштабные боевые действия против Ирана, но в таком случае его запасы перехватчиков окажутся на опасно низком уровне, отметила газета.
Мало кто в ближайшем окружении Трампа поддерживал курс на эскалацию конфликта, указали источники The New York Times. Едва ли масштабные атаки заставят Иран вернуться за стол переговоров, заявил изданию неназванный американский чиновник. Он объяснил, что американские удары производят результат, противоположный ожиданиям Вашингтона, и способствуют сплоченности иранского народа.
Американская администрация обеспокоена перспективой расширения войны, осложнением отношений с союзниками в Персидском заливе, уязвимыми для атак Ирана, а также усугублением энергетического и миграционного кризиса, заключила The New York Times.