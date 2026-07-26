В Ростовской области из-за непогоды задерживаются пассажирские поезда

В субботу в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключения света и воды в ряде муниципалитетов. Только в Ростове, по данным властей, были повалены более 170 деревьев. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что аварийные службы устраняют последствия непогоды.