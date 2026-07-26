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В Ростовской области из-за непогоды задерживаются пассажирские поезда

В Ростовской области более 25 поездов задерживаются из-за непогоды.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Более 20 пассажирских поездов задерживаются в Ростовской области из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

В субботу в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключения света и воды в ряде муниципалитетов. Только в Ростове, по данным властей, были повалены более 170 деревьев. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что аварийные службы устраняют последствия непогоды.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганный ветер и сильный дождь) в Ростове-на-Дону произошло отключение тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движением поездов. В результате на время от 30 минут до четырех часов задерживаются следующие поезда», — говорится в сообщении.

Далее приводится список из 27 поездов.

В СКЖД уточнили, что восстановительные работы на данный момент продолжаются. Железнодорожники предпринимают все усилия, чтобы сократить отставание поездов.

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