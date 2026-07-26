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Пострадавших при наезде авто на толпу в Берлине эвакуируют вертолётами

Пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу в центре Берлина эвакуируют вертолётами, сообщает N-TV.

Пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу в центре Берлина эвакуируют вертолётами, сообщает N-TV.

«Для тяжелораненых организована вертолётная площадка… Машины скорой помощи доставляют пострадавших из парка Тиргартен к зданию Рейхстага, где их ждут вертолёты для доставки в больницы», — говорится в материале.

По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, 16 пострадали. После наезда на толпу водитель скрылся с места происшествия. Его поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что белый фургон на высокой скорости врезался в людей в центре Берлина.