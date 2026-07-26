Спасатели нашли тела двух альпнистов, погибших на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 26 июл — РИА Новости. Спасатели обнаружили на Эльбрусе тела двух погибших альпинистов, поиски еще четырех продолжаются, сообщили в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
«На высоте 5100 метров обнаружили два тела альпинистов, продолжаются поиски четырех человек», — говорится в сообщении.
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