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РИА Новости: погибшие на Эльбрусе альпинисты были иностранцами

Погибшие на Эльбрусе альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины.

Погибшие на Эльбрусе альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Кабардино-Балкарии.

«По предварительным данным, оба погибших и вся группа — из Боснии», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее в МЧС сообщили, что группа из шести альпинистов попросила спасателей о помощи во время спуска с горы Эльбрус.

Позднее в СК заявили о гибели двоих альпинистов. Поиски ещё четверых продолжаются.

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