РИА Новости: погибшие на Эльбрусе альпинисты были иностранцами

Погибшие на Эльбрусе альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Кабардино-Балкарии.
«По предварительным данным, оба погибших и вся группа — из Боснии», — приводит агентство слова собеседника.
Ранее в МЧС сообщили, что группа из шести альпинистов попросила спасателей о помощи во время спуска с горы Эльбрус.
Позднее в СК заявили о гибели двоих альпинистов. Поиски ещё четверых продолжаются.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше