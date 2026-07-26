Эксперт рассказал, чем КНДР может привлечь российских туристов

По его словам, российская культура пользуется большой популярностью в КНДР: с 1991 года проводится фестиваль «Апрельская весна», в котором регулярно участвуют российские артисты, в том числе коллективы классического балета, музыканты, ансамбль «Березка» и ансамбль имени Моисеева.