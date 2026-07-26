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Эксперт рассказал, чем КНДР может привлечь российских туристов

Жебин: КНДР располагает экологически чистыми курортами и горными районами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. КНДР может стать привлекательным туристическим направлением для россиян, так как располагает экологически чистыми курортными зонами, горными районами и минеральными источниками, заявил РИА Новости в преддверии отмечаемого в КНДР 27 июля Дня Победы ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин.

«В принципе, при развитии должной инфраструктуры и налаживании регулярного транспортного сообщения перспективы для развития туризма, особенно для жителей Дальневосточного федерального округа, вполне просматриваются», — сказал эксперт.

По его словам, КНДР располагает экологически чистыми курортными зонами на побережье Японского моря, горными районами и минеральными источниками, которые могут представлять интерес для российских путешественников.

Эксперт также отметил, что в последнее время активизировались взаимные визиты делегаций, молодежные обмены и первые туристические поездки россиян в КНДР.

По его словам, российская культура пользуется большой популярностью в КНДР: с 1991 года проводится фестиваль «Апрельская весна», в котором регулярно участвуют российские артисты, в том числе коллективы классического балета, музыканты, ансамбль «Березка» и ансамбль имени Моисеева.