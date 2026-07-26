«Ставка на ужесточение»: на Украине заявили об усилении мобилизационных мероприятий и борьбе с уклонистами

Украинские власти планируют в очередной раз ужесточить мобилизационные мероприятия. По словам военного омбудсмена Ольги Решетиловой, законопроект против уклонистов уже разработан. В качестве новых ограничений, как пояснила чиновник, предлагают блокировать банковские счета, аннулировать водительские права и запретить доступ к ряду государственных услуг. Между тем Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец признал, что ситуация с мобилизацией весьма плачевна. По его словам, хуже всего дела обстоят во Львове, в Закарпатье, Одессе и Днепропетровске. По мнению экспертов, ужесточение мобилизации на Украине будет продолжаться, а случаи бунтов против ТЦК могут участиться.
На Украине собираются в очередной раз ужесточить мобилизационные мероприятия. Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова.
По её словам, законопроект против уклонистов уже разработан и будет представлен парламенту. Ближайшая сессия Рады состоится 18 августа.
«Это такой комплекс мер, который позволит проводить более эффективные разыскные действия в отношении правонарушителей, уклоняющихся от мобилизации, а также ограничит их свободное передвижение и доступ к определённым услугам, предоставляемым государством», — приводит слова Решетиловой УНИАН.
Как уточнила украинский омбудсмен, среди прочего речь идёт о блокировке банковских счетов и аннулировании водительских прав.
По мнению Решетиловой, новый подход должен будет обеспечить ротацию ВСУ на фронте за счёт притока новых людей.
Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова.
Legion-Media.
© Andreas Stroh.
«Этот комплекс мер должен осуществляться параллельно с продуманной постепенной демобилизацией военнослужащих. Речь идёт о тех чётких сроках службы, о которых мы уже давно говорим», — подчеркнула омбудсмен.
Напомним, ранее, в апреле, Решитилова заявила, что около 1,6 млн украинцев скрываются от ТЦК.
«По подсчётам Министерства обороны, 1,6 млн человек — это люди, которые сейчас могут пополнить войско. Очевидно, что тогда могла бы происходить ротация», — цитирует украинского военного омбудсмена издание «Фокус».
Вместе с тем новый закон повлияет и на регламент «бронирования» от мобилизации.
Нужно смириться.
Незадолго до этого в статье для газеты «Новинарня» Решитилова написала, что действовавший ранее общественный договор между государством и гражданами требует пересмотра.
«Негласный общественный договор у нас был с 24 февраля 2022 года. Очень кратко о его сути: мы как нация приняли решение бороться за сохранение государства до конца… Поэтому мы как общество воздерживаемся от чрезмерной критики и соглашаемся с их (правительства. — RT) решениями», — отметила Решетилова.
По её мнению, для сохранения государства украинцы должны принять неотвратимость мобилизации. Государство, в свою очередь, должно взять на себя ответственность за честную коммуникацию с обществом, нетерпимость к коррупции и нарушениям прав человека.
«Общество не терпит “ухилянство” и принимает как неизбежный факт необходимость службы каждого и каждой, кого обяжет государство, и соглашается, что государство не может принять отказ гражданина от службы во время войны», — подчеркнула Ольга Решетилова.
Вместе с тем по теме трансформации работы ТЦК 23 июля высказался и глава киевского режима Владимир Зеленский.
Как сообщает издание «Фокус», во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином Зеленский заявил, что поставил соответствующую задачу новому главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому и и. о. главы Минобороны Евгению Хмаре.
AP.
© Evgeniy Maloletka.
«Вопрос закрытия неба, вопрос ТЦК, вопрос нормального, если можно так сказать, облика мобилизации — всё это, пока не закончится война, придётся делать вместе в союзе», — сказал глава киевского режима.
Ранее о необходимости менять подход к работе военкомов высказался Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
В интервью журналистам он признал, что ситуация с мобилизацией весьма плачевна. По словам Лубинца, хуже всего дела обстоят во Львове, в Закарпатье, Одессе и Днепропетровске.
«Наиболее критическая сейчас ситуация, на мой взгляд, — это Закарпатье, на первом месте. Я вообще не понимаю, как там постоянно руководителя областного ТЦК и СП переназначают на 30 дней. Знаете, это такая юридическая лазейка. Не назначают полноценного руководителя ТВО на 30 дней. Через 30 дней — снова того же самого. И это при том, что из Закарпатья я получаю наибольшее количество обращений в связи с незаконными действиями сотрудников ТЦК и СП», — цитирует чиновника УНИАН.
Протесты из-за отставки министра обороны Украины Михаила Фёдорова.
AP.
© Dan Bashakov.
Помимо этого, Лубинец упомянул об убийствах людей в военкоматах Киевской и Днепропетровской областей и предупредил, что ситуация может превратиться в кровавое противостояние между ТЦК и гражданскими.
«То, что у нас недавно произошло во Львове, — это же только первое проявление… У нас украинское общество сейчас превращается в суд Линча… Поэтому эта ситуация должна показать нам всем, что на самом деле точка кипения в украинском обществе уже на грани. На мой взгляд, нужно срочно урегулировать эту ситуацию», — приводит слова Лубинца УНИАН.
Украинские военкомы.
Напомним, 8 июля около 200 жителей Львова вышли на улицы после того, как местные военкомы схватили и избили 20-летнего мужчину.
Вскоре кадры с бунтующими жителями разошлись по украинским СМИ, на ситуацию обратили внимание власти. В итоге акцию протеста пресекла полиция.
Впоследствии многие из участников митинга были задержаны, их заставили извиняться на камеру и кричать: «Слава ТЦК!».
Несмотря на широкий резонанс, после неудавшегося бунта превышения и зверства со стороны украинских ТЦК никуда не исчезли.
Например, как сообщило издание «СТРАНА.ua», в Ярмолинцах Хмельницкой области военкомы приковали наручниками к фаркопу служебной машины 61-летнего мужчину. Его сын-военный заявил, что отца также избили и «задушили» слезоточивым газом.
Примечательно, что после инцидента представитель Хмельницкого ТЦК заявил, что его сотрудники действовали в рамках своих полномочий и не нарушили законодательство.
Между тем в Харькове при проверке документов мужчина ударил ножом сотрудника ТЦК. В итоге полицейские выстрелили ему в ногу и задержали.
«23 июля во время задержания указанного мужчины он сопротивлялся правоохранителям, достал нож и нанёс ножевые ранения военнослужащему ТЦК и СП. Кроме того, злоумышленник пытался нанести ножевое ранение работнику полиции», — говорится в сообщении полиции Харьковской области.
В свою очередь, 17 июля в Ровенской области сотрудников ТЦК осудили за пытки и тут же освободили от наказания с испытательным сроком.
Сотрудники украинского военкомата.
Gettyimages.ru.
© Narciso Contreras / Anadolu.
Как сообщает издание «Судебный репортёр», в феврале 2025 года трое военкомов проводили мобилизационные мероприятия. Им встретился гражданин на велосипеде, который по их требованию не остановился и начал стрелять из сигнального пистолета.
Тогда военнослужащие применили слезоточивый газ, а также нанесли мужчине несколько ударов руками в разные части туловища и головы. Затем повторили это в служебной машине.
«В итоге двое военнослужащих получили по четыре года лишения свободы и один — три года. Одновременно все были освобождены от отбывания наказания с испытательными сроками 1,5 года и один год», — сообщает «Судебный репортёр».
На фоне жестокости военкомов нардеп Алексей Гончаренко* заявил, что большая их часть даже не являются участниками боевых действий. По его словам, среди тех, кто всё-таки бывал на фронте, многие проходили службу ещё до 2022 года.
«Поэтому, если такие люди, с такой агрессией, то пусть проявляют агрессию к врагу, а не к собственным согражданам», — заявил нардеп.
«Физический протест».
Комментируя в разговоре с RT очередные нововведения киевских властей, эксперты высказали мнение, что ужесточение мобилизации будет продолжаться.
Об этом заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.
«После того как Зеленский отправил министра обороны Фёдорова в отставку, то, что будет сделана ставка на усиление мобилизационных мероприятий и ужесточение подходов к мобилизации, было вполне прогнозируемо. С точки зрения управленческой логики, которая присуща представителям киевского режима, такая линия оправдана», — отметил эксперт.
При этом тезис Решетиловой о смирении перед неотвратимостью мобилизации и сохранения государственности Украины Ежов связал с попыткой Киева отвлечь население патриотическими лозунгами.
«Должно быть основание, за что воюет Украина. Ответ на этот вопрос мы вряд ли найдём. Его не могут донести и до украинского общества. Создаётся впечатление, что Украина по большому счёту воюет за то, чтобы у власти как можно дольше оставался Зеленский», — заявил Ежов.
На этом фоне эксперты сошлись во мнении, что если существующие тенденции сохранятся, то случаи бунтов против ТЦК могут участиться.
«Организованного протеста вряд ли следует ожидать, потому что киевский режим обладает впечатляющим репрессивным аппаратом. Однако новые стихийные бунты будут обязательно», — резюмировал в интервью RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.