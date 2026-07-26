«Ставка на ужесточение»: на Украине заявили об усилении мобилизационных мероприятий и борьбе с уклонистами

«Наиболее критическая сейчас ситуация, на мой взгляд, — это Закарпатье, на первом месте. Я вообще не понимаю, как там постоянно руководителя областного ТЦК и СП переназначают на 30 дней. Знаете, это такая юридическая лазейка. Не назначают полноценного руководителя ТВО на 30 дней. Через 30 дней — снова того же самого. И это при том, что из Закарпатья я получаю наибольшее количество обращений в связи с незаконными действиями сотрудников ТЦК и СП», — цитирует чиновника УНИАН.