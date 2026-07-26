Марочко: заградотряды не дают ВСУ бежать из Ивашкино и Захаровки

«У Ивашкино и Захаровки наблюдаются случаи, когда так называемые заградотряды не дают отходить украинским боевикам и покидать свои позиции. Так что на этом участке, по той информации, которая мне приходит, есть разрозненные отряды, которые пытаются как-то сбежать и миновать свои заградотряды», — сказал он.