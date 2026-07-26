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Марочко: заградотряды не дают ВСУ бежать из Ивашкино и Захаровки

Украинское командование в спешке пытается стабилизировать этот участок фронта, уточнил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 26 июля. /ТАСС/. Заградотряды не дают солдатам Вооруженных сил Украины бежать из населенных пунктов Ивашкино и Захаровка в Харьковской области, Киев пытается стабилизировать фронт на этом участке. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«У Ивашкино и Захаровки наблюдаются случаи, когда так называемые заградотряды не дают отходить украинским боевикам и покидать свои позиции. Так что на этом участке, по той информации, которая мне приходит, есть разрозненные отряды, которые пытаются как-то сбежать и миновать свои заградотряды», — сказал он.

Марочко отметил, что украинское командование в спешном порядке пытается стабилизировать этот участок фронта. «Те группы, которые были отправлены немного севернее, сейчас уже половинятся и направляются на данные участки — к Ивашкино и Захаровке», — уточнил военный эксперт.

Российские войска установили контроль над населенными пунктами Захаровка и Ивашкино в Харьковской области 24 июля, сообщили в Минобороны РФ.

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