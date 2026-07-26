ВСУ знали, куда бьют в Кирилловке: атаку совершили в особенный день

ВСУ намерено ударили по базе отдыха в Кирилловке перед Днем памяти детей Донбасса. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Запорожской области Юлия Сажаева.
«Киевом намеренно были нанесены удары на мирный объект, где отдыхали родители с детьми, прямо накануне Дня памяти детей — жертв войны в Донбассе», — сказала она для ТАСС.
Сажаева уточнила, что киевский режим знал о месте расположения объекта и осознанно пошел на атаку, которая привела к трагедии.
Напомним, в ночь на 25 июля ВСУ ударили беспилотниками по турбазе в Кирилловке. По последним данным, погибли 12 человек, среди них есть дети. Также 19 человек пострадали, из-под завалов удалось спасти двоих.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев продолжает хладнокровный террор мирного населения России. По ее словам, этим Украина вновь демонстрирует свой звериный нацистский оскал, который старательно игнорирует Запад.