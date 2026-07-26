МЧС: тела двух погибших на Эльбрусе альпинистов обнаружили на высоте 5100 м

Тела двух погибших на Эльбрусе альпинистов обнаружили на высоте 5,1 тыс. м, сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
«По состоянию на 01:30 специалисты МЧС России на высоте 5,1 тыс. обнаружены два тела альпинистов, продолжаются поиски четверых человек», — говорится на сайте ведомства.
В работах задействованы восемь спасателей.
Ранее в МЧС сообщили, что группа из шести альпинистов попросила спасателей о помощи во время спуска с горы Эльбрус.
Позднее в СК заявили о гибели двоих человек. По данным РИА Новости, альпинисты приехали из Боснии и Герцеговины.
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