Карим Хан решил оспорить решение о его отстранении с поста прокурора МУС

Карим Хан работал прокурором МУС с июня 2021 года. В 2023 году он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В октябре 2024 года в отношении Карима Хана были выдвинуты обвинения в сексуализированном насилии. Во время расследования прокурор находился в неоплачиваемом отпуске и не исполнял обязанности. 24 июля 2026-го Карима Хана уволили из МУС.