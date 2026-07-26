Карим Хан решил оспорить решение о его отстранении с поста прокурора МУС

Карим Хан намерен оспорить решение Ассамблеи государств — участников Римского статута об отстранении его от должности прокурора Международного уголовного суда (МУС).
Как передает The Guardian, адвокаты Карима Хана раскритиковали дисциплинарный процесс и назвали его процессуально несправедливым. Они добавили, что Карим Хан намерен «оспорить законность и справедливость решения всеми доступными правовыми механизмами».
Карим Хан работал прокурором МУС с июня 2021 года. В 2023 году он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В октябре 2024 года в отношении Карима Хана были выдвинуты обвинения в сексуализированном насилии. Во время расследования прокурор находился в неоплачиваемом отпуске и не исполнял обязанности. 24 июля 2026-го Карима Хана уволили из МУС.