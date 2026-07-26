Глава Минобороны Белоусов поздравил военнослужащих с Днем ВМФ

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота. Текст поздравления опубликован в официальном канале Минобороны в мессенджере Max.
Глава военного ведомства отметил высокий профессионализм и самоотверженность российских моряков. По его словам, они успешно выполняют поставленные задачи, в том числе в ходе СВО.
«Вы продолжаете славные флотские традиции, с честью выполняете свой воинский долг, укрепляете обороноспособность страны. Сегодня вы определяете, каким быть нашему флоту. Делаете его сильным и современным», — подчеркнул министр.
Белоусов пожелал морякам и ветеранам крепкого здоровья, успешной службы и традиционные для флота семь футов под килем.
Ранее KP.RU сообщал, что в 2026 году исполняется 330 лет со дня основания военно-морского флота России. Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан с круглой датой. Он отметил, что в стране «по-особому» относятся к военным морякам.