В Запорожской области с начала СВО в результате атак ВСУ погиб 21 ребёнок. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Юлия Сажаева.
«Мы готовились ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе и говорили о том, что в Запорожской области 17 детей погибли с начала спецоперации от атак украинских вооружённых формирований», — сказала она ТАСС.
Однако, по словам Сажаевой, после удара ВСУ по турбазам в Кирилловке число погибших в регионе с начала СВО детей выросло до 21.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник назвал украинские власти кровавым террористическим режимом.
По последним данным, в результате атаки ВСУ на Кирилловку погибли 12 человек, четверо из них — дети. Число пострадавших — 19.