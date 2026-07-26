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Сажаева: в Запорожской области с начала СВО из-за атак ВСУ погиб 21 ребёнок

В Запорожской области с начала СВО в результате атак ВСУ погиб 21 ребёнок. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Юлия Сажаева.

В Запорожской области с начала СВО в результате атак ВСУ погиб 21 ребёнок. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Юлия Сажаева.

«Мы готовились ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе и говорили о том, что в Запорожской области 17 детей погибли с начала спецоперации от атак украинских вооружённых формирований», — сказала она ТАСС.

Однако, по словам Сажаевой, после удара ВСУ по турбазам в Кирилловке число погибших в регионе с начала СВО детей выросло до 21.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник назвал украинские власти кровавым террористическим режимом.

По последним данным, в результате атаки ВСУ на Кирилловку погибли 12 человек, четверо из них — дети. Число пострадавших — 19.

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