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NYT: расширение операции против Ирана грозит США истощением запасов ракет

Соединённые Штаты могут столкнуться с ещё большим истощением арсеналов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, сообщает газета The New York Times.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп решил «временно отложить значительное усиление операции против Ирана», это связано с тем, что США могут столкнуться с ещё большим истощением арсеналов ракет для комплексов Patriot, сообщает газета The New York Times.

Издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, речь идёт об истощении арсеналов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и боеприпасов для других систем ПВО.

В материале сказано, что Трамп провёл совещание с советниками и высокопоставленными чиновниками.

«Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Дэн Кейн предупредил, что Центральное командование может возобновить масштабные боевые действия против Ирана, но в таком случае его запасы перехватчиков окажутся на опасно низком уровне», — говорится в сообщении.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По данным Axios, Трамп приказал приостановить атаки по территории Ирана после двух недель ударов.

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