NYT: расширение операции против Ирана грозит США истощением запасов ракет

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп решил «временно отложить значительное усиление операции против Ирана», это связано с тем, что США могут столкнуться с ещё большим истощением арсеналов ракет для комплексов Patriot, сообщает газета The New York Times.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, речь идёт об истощении арсеналов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и боеприпасов для других систем ПВО.
В материале сказано, что Трамп провёл совещание с советниками и высокопоставленными чиновниками.
«Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Дэн Кейн предупредил, что Центральное командование может возобновить масштабные боевые действия против Ирана, но в таком случае его запасы перехватчиков окажутся на опасно низком уровне», — говорится в сообщении.
По данным Axios, Трамп приказал приостановить атаки по территории Ирана после двух недель ударов.