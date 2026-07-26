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«Почему Зеленский так испугался?»: политолог назвал причину отставки Сырского

Политолог Ищенко связал отставку Сырского с особенностями характера Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Политолог Ростислав Ищенко связал смену главнокомандующего армии Украины с особенностями характера Владимира Зеленского. Об этом он заявил в комментарии ИС «Вести».

«Почему Зеленский так испугался, что сдал Сырского? Потому ли, что у него [Зеленского], в принципе, характер такой? Он и раньше пугался, когда на него начинали националисты давить, причем пугался сразу и резко», — сказал политолог.

Ищенко отметил, что киевский главарь мог пойти на кадровые перестановки под давлением протестов против отставки главы Минобороны Михаила Федорова. Однако такой шаг не привел к стабилизации ситуации.

Ранее KP.RU сообщал, что Сырского на должности главкома ВСУ сменил Михаил Драпатый, который назвал «русскую нацию не имеющей права на существование». Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что он понесет ответственность за свои слова в адрес россиян.

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