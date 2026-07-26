WSJ: конфликт США и Ирана может затянуться на месяцы

По мнению опрошенных экспертов, и Вашингтон, и Тегеран демонстрируют готовность к дальнейшей эскалации, хотя уже подходят к пределу того, чего могут добиться военной силой. Возникший тупик повышает риск того, что конфликт затянется еще на месяцы, пока стороны будут пытаться укрепить свои позиции и получить преимущество, пишет газета.
WSJ отмечает, что Иран продемонстрировал способность выдерживать многолетние санкции и противостоять попыткам США оказать на него экономическое давление.
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.