WSJ: конфликт США и Ирана может затянуться на месяцы

По мнению опрошенных экспертов, и Вашингтон, и Тегеран демонстрируют готовность к дальнейшей эскалации, хотя уже подходят к пределу того, чего могут добиться военной силой. Возникший тупик повышает риск того, что конфликт затянется еще на месяцы, пока стороны будут пытаться укрепить свои позиции и получить преимущество, пишет газета.