Кузнецова рассказала про случаи продажи украинских детей в рабство в Европу

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Цена на украинского ребенка в даркнете составляет $30−50 тыс., их продают в европейские страны и впоследствии используют для рабского труда. Об этом в интервью ТАСС рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
«От $30 до $50 тыс. стоит ребенок с Украины в даркнете. Есть другие суммы, которые чуть меньше, они за инвалидов. Сегодня правоохранительные органы стран Европы — Франции и других государств — уже зафиксировали факты, не менее десятков, где детей с Украины используют в качестве рабского труда», — сказала Кузнецова.
Она отметила, что все больше подобных фактов «всплывает наружу». «Только по предварительным данным, более 60 тыс. детей без законных представителей было вывезено, в том числе в страны Евросоюза. Куда они попали дальше, никто не знает. Что с ними стало? Возможно, мы узнаем об этом. Это потрясет весь мир», — указала вице-спикер.