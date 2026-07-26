Кузнецова рассказала про случаи продажи украинских детей в рабство в Европу

Она отметила, что все больше подобных фактов «всплывает наружу». «Только по предварительным данным, более 60 тыс. детей без законных представителей было вывезено, в том числе в страны Евросоюза. Куда они попали дальше, никто не знает. Что с ними стало? Возможно, мы узнаем об этом. Это потрясет весь мир», — указала вице-спикер.