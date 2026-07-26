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CENTCOM: американские военные высадились на танкер в Аравийском море

Американские военные высадились на танкер в Аравийском море, чтобы провести досмотр судна, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Американские военные высадились на танкер в Аравийском море, чтобы провести досмотр судна, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Сегодня силы США высадились для проверки на борт танкера Charminar, который шёл в Аравийском море под флагом Коморских Островов», — говорится в заявлении.

В CENTCOM добавили, что сейчас судно продолжает свой путь.

Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте с участием танкера и военных сил в Оманском заливе.

Кроме того, неизвестный снаряд повредил рулевое управление судна в 17 морских милях к востоку от города Дибба в Объединённых Арабских Эмиратах.

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