30 дней до Курултая: что Казахстан выбирает 23 августа

23 августа граждане определят состав первого Курултая — однопалатного законодательного органа, который в ближайшие пять лет будет принимать законы, утверждать бюджет и влиять на экономическую и социальную политику страны.
На 145 депутатских мест претендуют 545 кандидатов от семи партий. Это почти четыре кандидата на один мандат.
Почему эти выборы отличаются от предыдущих.
Прежний Парламент состоял из двух палат — Мажилиса и Сената. Теперь законодательную власть будет осуществлять один орган — Курултай.
Новая модель закреплена Конституцией, вступившей в силу 1 июля 2026 года. В тот же день президент Касым-Жомарт Токаев назначил выборы на 23 августа.
Курултай сформируют из 145 депутатов. Срок их полномочий составит пять лет.
Главное изменение для избирателя — голосование проходит по партийным спискам в едином общенациональном округе. Гражданин выбирает не отдельного кандидата от своего района, а политическую партию.
Чем больше голосов получает партия, тем больше мест ей достаётся. Для прохождения в Курултай сохраняется пятипроцентный барьер.
Что будет решать Курултай.
Название нового органа не меняет сути его работы: именно здесь будут превращать политические обещания в законы.
Курултай сможет принимать обычные и конституционные законы, утверждать республиканский бюджет, устанавливать налоги и обязательные платежи. В его компетенцию также входят здравоохранение, образование, социальное обеспечение, экология, оборона и международные договоры.
Депутаты получат право законодательной инициативы. Они смогут заслушивать членов правительства, проводить парламентские слушания и правительственные часы, а также рассматривать исполнение бюджета.
У парламентской оппозиции появятся отдельные механизмы контроля. В частности, она сможет инициировать слушания и определять повестку правительственных часов.
Для граждан это означает простую вещь: результат выборов повлияет не только на политический состав Курултая, но и на решения о налогах, государственных расходах, пенсиях, медицине, школах и инфраструктуре.
Кто участвует в выборах.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийные списки семи политических организаций.
В бюллетене они расположатся в следующем порядке:
Партия «Әділет» Общенациональная социал-демократическая партия Казахстанская партия зелёных «Байтақ» Народная партия Казахстана Партия «Ауыл» Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» Партия Respublica.
Всего в списки вошли 545 кандидатов: 172 женщины и 373 мужчины. Среди них 74 человека младше 35 лет и 19 кандидатов с инвалидностью.
Средний возраст претендентов составляет 45,4 года. Совокупная доля женщин, молодёжи и людей с инвалидностью достигла 43,9 процента, сообщила ЦИК.
Но количество фамилий само по себе ничего не говорит о качестве будущего Курултая. В течение месяца избирателям предстоит оценить программы партий, опыт кандидатов и реалистичность их обещаний.
Сколько казахстанцев смогут проголосовать.
На старте кампании в реестр избирателей входили 12 561 644 гражданина, постоянно зарегистрированных по месту жительства.
Для голосования планируется задействовать 10 427 участков. В это число входят 82 зарубежных участка в 64 государствах, следует из данных Центральной избирательной комиссии.
Списки избирателей передадут участковым комиссиям до 2 августа. Проверить свои данные граждане смогут с 7 августа.
С этой же даты начнётся выдача открепительных удостоверений. Получить такое удостоверение можно будет до 18:00 22 августа по местному времени.
Оно понадобится тем, кто в день выборов окажется не по месту регистрации и намерен проголосовать на другом участке.
Когда проходит агитация.
Официальная агитационная кампания началась после завершения регистрации партийных списков. Партии получили период почти в месяц для встреч, дебатов, рекламы и презентации своих программ.
«Предвыборная агитация имеет четко установленные законом сроки. Она начинается после завершения регистрации партийных списков после 18:00 23 июля — и завершается в 00:00 22 августа».
Так сроки кампании обозначила член Центральной избирательной комиссии Ләззат Сүйіндік.
До полуночи 22 августа партии могут убеждать граждан голосовать за них, проводить встречи и размещать агитационные материалы. Все оплачиваемые мероприятия должны финансироваться через избирательные фонды.
С 22 августа начинается день тишины. Агитация запрещается также 23 августа — в день голосования.
Что изменилось в правилах кампании.
Партии получили право вести агитацию через собственные сайты и аккаунты на онлайн-платформах.
Одновременно появился запрет на использование агитационных материалов, подготовленных не для нынешней кампании. Эта норма должна ограничить повторное распространение старых роликов, листовок и изображений.
В день голосования нельзя фотографировать или снимать на видео заполненный бюллетень, а затем распространять изображение. Запрет связан с тайной голосования и защитой избирателя от давления.
Публикация электоральных опросов тоже ограничена. С 18 по 23 августа СМИ и онлайн-платформы не смогут размещать результаты опросов, прогнозы итогов и голосования в поддержку партий.
Как пройдёт оставшийся месяц.
Первая часть кампании станет периодом представления партий и кандидатов. Штабы будут формировать повестку, продвигать программы и объяснять, почему именно их список должен получить места в Курултае.
Вторая часть должна перейти от лозунгов к цифрам. Главными темами станут цены, доходы, налоги, рабочие места, медицина, образование, состояние регионов, дефицит воды и энергетика.
Финальная неделя окажется самой чувствительной. Чем ближе голосование, тем выше риск манипулятивных рейтингов, фейковых заявлений, дипфейков и сообщений без подтверждённого источника.
Избирателю в этот период следует оценивать не громкость обещания, а его конструкцию. Есть ли у партии срок, расчёт стоимости, источник финансирования и измеримый результат?
Если этих элементов нет, перед читателем не программа, а рекламный слоган.
Что делать избирателю прямо сейчас.
Первый шаг — проверить себя в списке после 7 августа. Второй — найти адрес участка и уточнить режим его работы.
Затем стоит изучить не только названия партий, но и их полные программы. Сравнивать их лучше по одинаковым критериям: экономика, налоги, социальная политика, регионы, образование, медицина и безопасность.
23 августа избиратель получит бюллетень с семью партиями. Поставленный знак определит не одного депутата, а соотношение политических сил в новом Курултае.
Цена этого выбора измеряется пятью годами.