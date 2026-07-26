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PressTV: на нефтяном месторождении Джамбур в Ираке произошёл пожар

На нефтяном месторождении Джамбур в Ираке произошёл крупный пожар, передаёт Press TV.

На нефтяном месторождении Джамбур в Ираке произошёл крупный пожар, передаёт Press TV.

«На нефтяном месторождении Джамбур на окраине Киркука, Ирак, вспыхнул пожар», — говорится в публикации.

Причины неизвестны.

Ранее в Bloomberg писали, что Ирак на грузовиках перевозит нефтепродукты через территорию Сирии до портов на Средиземном море в обход Ормузского пролива.

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