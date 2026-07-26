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Актриса из сериала «Пончик Люся» Бурковская собирала деньги для «Азова»*

Украинская актриса Рита Бурковская организовала сбор денег для полка «Азов»*. Артистка известна зрителям по эпизодической роли в сериале 2011 года «Пончик Люся». В 2024 году женщина собирала средства на покупку бронемашины «Хамви» для националистического подразделения.

Источник: Life.ru

Бурковская сообщила об успехе кампании в социальной сети.

«Часть моего сбора на “Хамви” для “Азова”* закрыта», — написала актриса в посте.

Такие акции у Бурковской проходят регулярно, пишет РИА «Новости». Женщина сама называет себя актрисой, солдатом и главой медиа.

Командование ВСУ применяет бойцов из батальонов «Азов»* и «Кракен»* в качестве заградотрядов. Такие подразделения действуют в районе Гуляйполя. Офицеры этих формирований мешают рядовым военнослужащим отступать или сдаваться в плен. Националисты применяют оружие против своих же солдат. В ход идут даже тяжёлые коптеры для сброса мин.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Организации признаны террористическими и экстремистскими, запрещены в России.

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