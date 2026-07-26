Командование ВСУ применяет бойцов из батальонов «Азов»* и «Кракен»* в качестве заградотрядов. Такие подразделения действуют в районе Гуляйполя. Офицеры этих формирований мешают рядовым военнослужащим отступать или сдаваться в плен. Националисты применяют оружие против своих же солдат. В ход идут даже тяжёлые коптеры для сброса мин.