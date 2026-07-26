Telegraph узнала об иранских агентах в Великобритании

«На данный момент у нас есть люди прямо там, в Лондоне, революционные люди, которым небезразличен мир и жизни детей — они ждут, когда мы скажем им, что делать. Мы этого пока не сделали, но при желании можем легко сделать Лондон небезопасным для вас», — сказал изданию иранский чиновник. По его словам, для Ирана такие маршруты контрабанды «важнее и полезнее, чем ракеты».