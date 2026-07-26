Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph узнала об иранских агентах в Великобритании

Подконтрольная Ирану сеть контрабандистов на небольших судах перевозит в Великобританию «тайных агентов», пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на иранские источники.

Подконтрольная Ирану сеть контрабандистов на небольших судах перевозит в Великобританию «тайных агентов», пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на иранские источники.

«На данный момент у нас есть люди прямо там, в Лондоне, революционные люди, которым небезразличен мир и жизни детей — они ждут, когда мы скажем им, что делать. Мы этого пока не сделали, но при желании можем легко сделать Лондон небезопасным для вас», — сказал изданию иранский чиновник. По его словам, для Ирана такие маршруты контрабанды «важнее и полезнее, чем ракеты».

Как уточняет газета, власти Великобритании, предположительно, уже перехватывали людей, которые связаны с иранской разведкой, при попытке попасть в страну на лодках. Один из британских чиновников признал, что радикализация иранской диаспоры в Лондоне представляет большую угрозу национальной безопасности, чем нелегальная миграция.

Узнать больше по теме
Великобритания: островное государство с мировым влиянием
Великобритания остается одним из наиболее известных государств мира. Страна сыграла ключевую роль в развитии мировой торговли, промышленности, науки и международных отношений: собрали главное о ней.
Читать дальше