Telegraph узнала об иранских агентах в Великобритании

Подконтрольная Ирану сеть контрабандистов на небольших судах перевозит в Великобританию «тайных агентов», пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на иранские источники.
«На данный момент у нас есть люди прямо там, в Лондоне, революционные люди, которым небезразличен мир и жизни детей — они ждут, когда мы скажем им, что делать. Мы этого пока не сделали, но при желании можем легко сделать Лондон небезопасным для вас», — сказал изданию иранский чиновник. По его словам, для Ирана такие маршруты контрабанды «важнее и полезнее, чем ракеты».
Как уточняет газета, власти Великобритании, предположительно, уже перехватывали людей, которые связаны с иранской разведкой, при попытке попасть в страну на лодках. Один из британских чиновников признал, что радикализация иранской диаспоры в Лондоне представляет большую угрозу национальной безопасности, чем нелегальная миграция.