Подозреваемый в наезде на толпу в Берлине был связан с исламистами

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Подозреваемый в наезде на толпу в Берлине был причастен к исламистскому движению, передает агентство DPA со ссылкой на полицию.
Ранее агентство сообщало об одном погибшем и не менее 14 пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу в Берлине.
«Полиция установила личность подозреваемого в нападении… По данным полиции, мужчина состоял на учете в полиции и, предположительно, являлся членом берлинской исламистской среды», — говорится в сообщении агентства в соцсети Х.
Агентство Рейтер со ссылкой на полицию уточняет, что подозреваемый все еще находится на свободе.