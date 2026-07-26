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Подозреваемый в наезде на толпу в Берлине был связан с исламистами

Подозреваемый в наезде на толпу в Берлине был связан с исламистским движением.

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Подозреваемый в наезде на толпу в Берлине был причастен к исламистскому движению, передает агентство DPA со ссылкой на полицию.

Ранее агентство сообщало об одном погибшем и не менее 14 пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу в Берлине.

«Полиция установила личность подозреваемого в нападении… По данным полиции, мужчина состоял на учете в полиции и, предположительно, являлся членом берлинской исламистской среды», — говорится в сообщении агентства в соцсети Х.

Агентство Рейтер со ссылкой на полицию уточняет, что подозреваемый все еще находится на свободе.