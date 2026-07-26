В Японии опасаются за управление страной из-за недосыпа премьера Такаити

Сама Санаэ Такаити призналась в социальной сети X в тяжёлых условиях труда. Она написала, что с начала июля работает с документами с раннего утра до поздней ночи даже в выходные дни. Премьер-министр добавила, что после вступления в должность спит от нуля до трёх часов в сутки. Такой график стал для неё обычной нормой.