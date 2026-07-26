Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Японии опасаются за управление страной из-за недосыпа премьера Такаити

Недостаток сна у премьер-министра Японии Санаэ Такаити создаёт угрозу для антикризисного управления страной. С таким заявлением выступил депутат от оппозиционной партии «Центристский реформаторский альянс» Тору Кунисигэ. Информацию об этом опубликовала газета The New York Times.

Источник: Life.ru

Политик сравнил хроническую усталость с состоянием алкогольного опьянения. Кунисигэ отметил, что длительный недостаток отдыха сильно ухудшает способность человека принимать взвешенные решения.

Сама Санаэ Такаити призналась в социальной сети X в тяжёлых условиях труда. Она написала, что с начала июля работает с документами с раннего утра до поздней ночи даже в выходные дни. Премьер-министр добавила, что после вступления в должность спит от нуля до трёх часов в сутки. Такой график стал для неё обычной нормой.

Подобные признания вызвали резкую критику со стороны других политиков. Коллеги выражают серьёзные опасения по поводу качества государственного управления при таком режиме работы.

Санаэ Такаити заняла пост премьер-министра в октябре 2025 года. Она стала первой женщиной на этой должности в истории Японии. Политик активно опирается на наследие Синдзо Абэ. Спустя четыре года после гибели бывшего главы правительства Такаити продолжает продвигать его идеи в вопросах экономики и национальной безопасности.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше