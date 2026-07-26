Кузнецова заявила о подготовке «Азовом»* украинских детей к терактам

Представители украинской бригады «Азов»* обучали подростков навыкам, связанным с террористической деятельностью против мирного населения. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
«Они готовят из [детей] террористов. Это представители батальона “Азов”* Я уверена, что все их фамилии попадут в те списки, [люди из которых] будут разыскиваться пожизненно», — сказала она для ТАСС.
Кузнецова уточнила, что подготовка проводилась среди подростков в возрасте от 14 до 18 лет и включала обучение действиям в городских условиях и организации взрывов. По ее словам, киевский режим использует учебники для формирования негативного отношения к России у детей.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим вербует несовершеннолетних пользователей интернета. Российские спецслужбы уточнили, что 21-летний гражданин Украины Ярослав Овсюк на протяжении шести лет через игры вовлекал российских подростков в преступную деятельность.
*- организация признана террористической и запрещена на территории РФ.