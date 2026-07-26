Американские военные провели досмотр танкера в Аравийском море

«Ранее сегодня силы США завершили проверочный досмотр на борту танкера M/T Charminar под флагом Коморских Островов в Аравийском море, и теперь танкер продолжает свой путь», — говорится в сообщении командования в Х.
Всего же американские военные перенаправили 12 коммерческих судов, якобы пытавшихся прорвать военно-морскую блокаду Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать находящиеся под контролем США иранские активы для компенсации возможного ущерба, нанесенного судам и морским грузам на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива американскими военными.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.