Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американские военные провели досмотр танкера в Аравийском море

Американские военные досмотрели танкер под флагом Коморских Островов.

НЬЮ-ЙОРК, 26 июл — РИА Новости. Американские военные в рамках обеспечения морской блокады Ирана поднялись на борт танкера под флагом Коморских Островов в Аравийском море и провели проверочный досмотр, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

«Ранее сегодня силы США завершили проверочный досмотр на борту танкера M/T Charminar под флагом Коморских Островов в Аравийском море, и теперь танкер продолжает свой путь», — говорится в сообщении командования в Х.

Всего же американские военные перенаправили 12 коммерческих судов, якобы пытавшихся прорвать военно-морскую блокаду Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать находящиеся под контролем США иранские активы для компенсации возможного ущерба, нанесенного судам и морским грузам на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива американскими военными.

Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше