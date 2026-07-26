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Паника на базах США: Пентагон начал эвакуацию после ударов Ирана

Соединенные Штаты эвакуируют свои военные объекты на Ближнем Востоке, в том числе главный форпост — авиабазу Аль-Удейд. В эксклюзивном комментарии aif.ru генерал-майор Владимир Попов раскрыл, какую игру начал Вашингтон.

Источник: Аргументы и факты

Эвакуацию своих военных объектов на Ближнем Востоке начали США. В частности, Вашингтон принял решение эвакуировать свой главный форпост — авиабазу Аль-Удейд.

Какую игру начал Белый дом, раскрыл в эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

«Думаю, тут возможны две версии. США хотят отвлечь внимание мировой общественности и своего населения. Это первый вариант причин такого решения. Не исключено, что они подходят к ситуации с экономической точки зрения. Для военных не характерно считать деньги, но все равно понятно, что очень накладно держать по всему миру такую огромную сеть авиационных, военно-морских баз, сухопутных войск, специального назначения, разведки и так далее», — сказал он.

При этом, по словам Попова, уходить с Ближнего Востока США не собираются.

«Уходить с Ближнего Востока, безусловно, США не собираются и не будут, но сократить какие-то свои части и подразделения им просто необходимо и выгодно сделать сегодня. Они могут на этом сыграть, подав это как уступки Ирану и перенеся на него ответственность за развитие ситуации. Если Иран это не примет, то США получат возможность конфликт продолжить», — объяснил Попов.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась 8 июля. США и Иран обмениваются ударами и резкими заявлениями представителей властей.

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