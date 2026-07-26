Паника на базах США: Пентагон начал эвакуацию после ударов Ирана

«Уходить с Ближнего Востока, безусловно, США не собираются и не будут, но сократить какие-то свои части и подразделения им просто необходимо и выгодно сделать сегодня. Они могут на этом сыграть, подав это как уступки Ирану и перенеся на него ответственность за развитие ситуации. Если Иран это не примет, то США получат возможность конфликт продолжить», — объяснил Попов.