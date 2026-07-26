Нацисты понимали преступный характер расправ в Белоруссии, заявил историк

МИНСК, 26 июл — РИА Новости. Нацисты понимали преступный характер расправ над населением в Белоруссии в период Великой Отечественной войны и скрывали их следы, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Белоруссии Павел Трубчик.
«Это была не случайная, а целенаправленная политика по уничтожению мирного населения. Даже в условиях военного времени это приравнивается к преступлению. И немецко-фашистские захватчики, и те, кто исполнял их приказы, хорошо это понимали. Именно поэтому и заметали следы своих преступлений», — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что в том же лагере смерти «Тростенец», который находился в Минске и являлся одним из крупнейших в Восточной Европе, «немцы не оставили камня на камне». «У них было время, и они успели уничтожить бараки, сровняли с землей и засеяли травой», — отметил Трубчик.
Кроме того, продолжил историк, «они всячески перекладывали исполнение убийств на тех же коллаборационистов, которые тоже в Беларуси были, хотя и не так много». «Это все говорит о том, что они отдавали отчет своим действиям, понимали, что они делали», — констатировал он.
Трубчик подчеркнул, что на территории оккупированной Белоруссии немецко-фашистские захватчики и их пособники провели огромное количество карательных операций против мирного населения.
«Сегодня порой мы слышим другие оценки, что якобы это были действия, направленные на борьбу с партизанами, или ответные действия на акции партизан… Но если мы сопоставим все факты карательных операций, массового уничтожения людей, создание гетто в городах, тюрем, концлагерей, становится ясно, что это все — звенья одной цепи», — заявил он. Историк отметил, что у фашистов «была одна главная цель — это уничтожение местного населения разными способами и методами».
«Сожжение деревень (вместе с их жителями — ред.) — лишь один из способов. Ну о какой борьбе с партизанами можно говорить, когда самому маленькому жителю сожженной Хатыни Толику было всего семь недель, а его убили. В Оле (сожженная деревня в Гомельской области — ред.) погибли 950 детей. Какое они имели отношение к партизанам?» — добавил Трубчик.