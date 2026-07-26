Нацисты понимали преступный характер расправ в Белоруссии, заявил историк

«Сегодня порой мы слышим другие оценки, что якобы это были действия, направленные на борьбу с партизанами, или ответные действия на акции партизан… Но если мы сопоставим все факты карательных операций, массового уничтожения людей, создание гетто в городах, тюрем, концлагерей, становится ясно, что это все — звенья одной цепи», — заявил он. Историк отметил, что у фашистов «была одна главная цель — это уничтожение местного населения разными способами и методами».