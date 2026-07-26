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ТАСС: в 12 регионах России средний размер пенсии превышает 30 тысяч рублей

В 12 регионах России средний размер пенсии превысил 30 тыс. рублей, пишет ТАСС со ссылкой на статистику.

В 12 регионах России средний размер пенсии превысил 30 тыс. рублей, пишет ТАСС со ссылкой на статистику.

По данным агентства, в 2025 году средняя пенсия свыше 30 тыс. рублей была в Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Ямало-Ненецком АО, Камчатском крае, Якутии, Чукотке, а также Мурманской, Магаданской и Сахалинской областях.

В 2026 году в список попали жители ещё трёх регионов. Речь идёт об Архангельской области, Карелии и Коми.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии неработающих россиян за год увеличился примерно на 1,8 тыс. рублей и в июне составил 25 838 рублей.

Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT напомнил, что с 1 августа Социальный фонд пересчитает страховые пенсии россиянам, которые работали в 2025 году.

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