ТАСС: в 12 регионах России средний размер пенсии превышает 30 тысяч рублей

По данным агентства, в 2025 году средняя пенсия свыше 30 тыс. рублей была в Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Ямало-Ненецком АО, Камчатском крае, Якутии, Чукотке, а также Мурманской, Магаданской и Сахалинской областях.