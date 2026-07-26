В Британии заявили, что жители королевства устали от темы конфликта на Украине

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Тема конфликта на Украине не вызывает большого интереса у жителей Великобритании. Об этом в разговоре с корреспондентом ТАСС заявил член Палаты лордов (верхней палаты) британского парламента Ричард Балф.
«Я думаю, что приверженность [поддержке] Украины сохранится [у нового правительства Великобритании]. Однако среди рядовых жителей Великобритании интерес к этой теме крайне невелик», — подчеркнул парламентарий.
20 июля пост премьер-министра Великобритании занял Энди Бернэм. Он сменил Кира Стармера, который был вынужден подать в отставку под давлением депутатов правящей Лейбористской партии на фоне ее поражения на выборах местного уровня, прошедших в мае. Бернэм ранее заявил, что его правительство продолжит оказывать помощь Украине.