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В Британии заявили, что жители королевства устали от темы конфликта на Украине

Член Палаты лордов Ричард Балф при этом считает, что у нового правительства сохранится приверженность поддержке Киева.

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Тема конфликта на Украине не вызывает большого интереса у жителей Великобритании. Об этом в разговоре с корреспондентом ТАСС заявил член Палаты лордов (верхней палаты) британского парламента Ричард Балф.

«Я думаю, что приверженность [поддержке] Украины сохранится [у нового правительства Великобритании]. Однако среди рядовых жителей Великобритании интерес к этой теме крайне невелик», — подчеркнул парламентарий.

20 июля пост премьер-министра Великобритании занял Энди Бернэм. Он сменил Кира Стармера, который был вынужден подать в отставку под давлением депутатов правящей Лейбористской партии на фоне ее поражения на выборах местного уровня, прошедших в мае. Бернэм ранее заявил, что его правительство продолжит оказывать помощь Украине.

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