В Британии заявили, что жители королевства устали от темы конфликта на Украине

20 июля пост премьер-министра Великобритании занял Энди Бернэм. Он сменил Кира Стармера, который был вынужден подать в отставку под давлением депутатов правящей Лейбористской партии на фоне ее поражения на выборах местного уровня, прошедших в мае. Бернэм ранее заявил, что его правительство продолжит оказывать помощь Украине.