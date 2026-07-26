Путин поблагодарил моряков за службу и поздравил с Днем ВМФ: что отметил президент

В России 26 июля отмечают День военно-морского флота. Глава государства Владимир Путин поблагодарил всех моряков за службу. Он поздравил специалистов с Днем ВМФ. Обращение президента России опубликовали в пресс-службе Кремля.
«К военным морякам у нас относятся по-особому: уважают и гордятся ими — и совершенно заслуженно. Их служба — это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы», — отметил Владимир Путин.
Российский лидер подчеркнул, что именно это сочетание определяет уникальный характер флота. В нем объединяются верность, сплоченность, отвага и «беззаветная преданность Отечеству». Эти качества формировались по мере развития ВМФ России, добавил Владимир Путин.
«Сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в Мировом океане», — констатировал президент РФ.
Он заверил, что военно-морские силы могут эффективно решать любые задачи. Кроме того, мощь набирает ядерная триада страны, сказал Владимир Путин.
Министр обороны Андрей Белоусов также поздравил военных моряков и ветеранов с Днем военно-морского флота. Он отметил высокий профессионализм и самоотверженность российских моряков. Они успешно выполняют поставленные задачи, в том числе в ходе спецоперации на Украине.
Так, например, 24 июля в Черном море подразделениями Вооруженных Сил РФ нейтрализованы украинские боевые плавсредства. Безэкипажные катера ВСУ поражены средствами Черноморского флота. Всего ликвидировано семь целей.
В Петербурге — морской столице России — в честь Дня военно-морского флота пройдут торжественные мероприятия. Три моста засветятся цветами флага. Как напомнил губернатор Петербурга Александр Беглов, в 2026-м году россияне празднуют 330-летие со дня основания ВМФ. Это большой путь от первых судов, созданных по указу Петра I, до превращения страны в одну из ведущих морских держав мира, дополнил глава города. Для Санкт-Петербурга этот день имеет особое значение в связи с историческими событиями, подытожил Александр Беглов.