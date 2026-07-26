Путин поблагодарил моряков за службу и поздравил с Днем ВМФ: что отметил президент

В Петербурге — морской столице России — в честь Дня военно-морского флота пройдут торжественные мероприятия. Три моста засветятся цветами флага. Как напомнил губернатор Петербурга Александр Беглов, в 2026-м году россияне празднуют 330-летие со дня основания ВМФ. Это большой путь от первых судов, созданных по указу Петра I, до превращения страны в одну из ведущих морских держав мира, дополнил глава города. Для Санкт-Петербурга этот день имеет особое значение в связи с историческими событиями, подытожил Александр Беглов.