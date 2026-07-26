«В Киеве сейчас идет борьба группировок. И прежде всего — за деньги. [Экс-министр обороны Украины Михаил] Федоров — ловкий жулик, который умеет нравиться Западу, в этой связи он очень не устраивал [Владимира] Зеленского, но сломать его он в результате не смог, сломали самого Зеленского. И Зеленский для того, чтобы как-то утихомирить протесты, снял [экс-главкома ВСУ Александра] Сырского и вместо него поставил [нового главкома ВСУ Михаила] Драпатова», — сказал собеседник агентства.