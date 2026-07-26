Депутат Бородай связал смену главкома ВСУ с борьбой группировок в Киеве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Смена главкома ВСУ свидетельствует об идущей в Киеве борьбе политических группировок за выделяемое Западом финансирование. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.
«В Киеве сейчас идет борьба группировок. И прежде всего — за деньги. [Экс-министр обороны Украины Михаил] Федоров — ловкий жулик, который умеет нравиться Западу, в этой связи он очень не устраивал [Владимира] Зеленского, но сломать его он в результате не смог, сломали самого Зеленского. И Зеленский для того, чтобы как-то утихомирить протесты, снял [экс-главкома ВСУ Александра] Сырского и вместо него поставил [нового главкома ВСУ Михаила] Драпатова», — сказал собеседник агентства.
Увольнение Федорова, по мнению депутата, было связано исключительно со страхом Зеленского. Новый же главком ВСУ Драпатый, добавил Бородай, является плодом политического украинизма и продолжит курс своих предшественников на максимизацию ненависти к РФ.
4 июля Федоров был смещен с поста министра обороны Украины, в том числе из-за конфликта с главкомом ВСУ Сырским. 16 июля в украинских городах начались акции протеста против отставки Федорова. Постепенно протестующие начали требовать не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского. На шестой день протестов Зеленский объявил об увольнении Сырского, а позднее — о назначении Драпатого.