Reuters: США и Украина обсудили прекращение огня в небе

25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал, что ему «поступает много сигналов из Европы и США по конфликту России и Украины». Господин Токаев призвал Владимира Путина «заморозить конфликт и вернуться к Стамбульской формуле 2.0». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее сказал, что заморозка конфликта с учетом позиций Киева невозможна.