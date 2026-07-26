Reuters: США и Украина обсудили прекращение огня в небе

США и Украина провели переговоры о возможном введении режима прекращения огня в небе, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, российским властям предложение представят на новом раунде мирных переговоров.
В ближайшее время в Вашингтоне должна состояться встреча президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Источники Reuters уточняли, что украинская сторона заинтересована в переговорах, но пока ожидает подтверждения графика президента США.
25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал, что ему «поступает много сигналов из Европы и США по конфликту России и Украины». Господин Токаев призвал Владимира Путина «заморозить конфликт и вернуться к Стамбульской формуле 2.0». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее сказал, что заморозка конфликта с учетом позиций Киева невозможна.