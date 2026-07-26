Суд признал законным приговор лидеру рок-группы «Пасека» Медведкину

Летом 2024 года у дома на северо-востоке столицы Медведкин в ссоре с незнакомыми мужчинами нанес одному из них не менее 16 ударов ножом. Потерпевший скончался на месте. Затем артист напал на второго мужчину, однако тот оказал активное сопротивление. В октябре прошлого года суд назначил Медведкину 15 лет колонии.