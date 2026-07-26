Bild: три человека находятся в критическом состоянии после наезда авто в Берлине

Трое пострадавших при наезде автомобиля на толпу в центре Берлина находятся в критическом состоянии, пишет Bild со ссылкой на пожарную службу.
«В настоящее время медицинскую помощь получают 16 человек. Восемь из них получили серьёзные травмы, трое всё ещё борются за жизнь. Женщина, первоначально находившаяся в критическом состоянии, скончалась», — говорится в материале.
По данным газеты, подозреваемым является 21-летний Абдул Б. В настоящее время ведётся его розыск.
Ранее сообщалось, что белый фургон на высокой скорости врезался в людей в центре Берлина.
В результате инцидента погиб один человек, 16 пострадали. После наезда на толпу водитель скрылся с места происшествия. По информации DPA, подозреваемый связан с исламистским движением.