США могут отправить спецназ для операции на ядерных объектах Ирана

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп распорядился приостановить авиаудары по Ирану после почти двух недель атак. Решение было принято на фоне дипломатических контактов при посредничестве Омана в Тегеране. По данным СМИ, Вашингтон оставляет за собой возможность дальнейших военных действий, если переговоры не приведут к результату.