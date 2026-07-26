Политолог Данилин объяснил, почему сенатора Грэма похоронят только 29 июля

«Есть хороший короткий анекдот: хоронили тещу, порвали три баяна. С Грэмом примерно такая же история. Каждому нужно отметиться на его смерти, зафиксировать свою позицию, пропиариться и так далее. Бывшие коллеги превратили его смерть в выставку русофобии», — объяснил сроки проведения церемонии директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивном комментарии aif.ru.