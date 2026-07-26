Более двух недель потребовалось на подготовку похорон сенатора Линдси Грэма*, скончавшегося 11 июля. Церемония прощания с ним будет проходить в два этапа: 28 июля церемонию организуют в Вашингтоне, а 29 — на его родине, в Южной Каролине.
«Есть хороший короткий анекдот: хоронили тещу, порвали три баяна. С Грэмом примерно такая же история. Каждому нужно отметиться на его смерти, зафиксировать свою позицию, пропиариться и так далее. Бывшие коллеги превратили его смерть в выставку русофобии», — объяснил сроки проведения церемонии директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивном комментарии aif.ru.
Сенатор Линдси Грэм*, известный своей русофобской позицией, скончался вечером 11 июля. Причиной смерти стало расслоение аорты. * Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.