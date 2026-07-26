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Политолог Данилин объяснил, почему сенатора Грэма похоронят только 29 июля

Сенатор Линдси Грэм скончался 11 июля, однако церемония прощания с ним пройдет более чем через две недели. Политолог Павел Данилин в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил причины такого временного разрыва.

Источник: Аргументы и факты

Более двух недель потребовалось на подготовку похорон сенатора Линдси Грэма*, скончавшегося 11 июля. Церемония прощания с ним будет проходить в два этапа: 28 июля церемонию организуют в Вашингтоне, а 29 — на его родине, в Южной Каролине.

«Есть хороший короткий анекдот: хоронили тещу, порвали три баяна. С Грэмом примерно такая же история. Каждому нужно отметиться на его смерти, зафиксировать свою позицию, пропиариться и так далее. Бывшие коллеги превратили его смерть в выставку русофобии», — объяснил сроки проведения церемонии директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивном комментарии aif.ru.

Сенатор Линдси Грэм*, известный своей русофобской позицией, скончался вечером 11 июля. Причиной смерти стало расслоение аорты. * Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.