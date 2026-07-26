Плохой актер: врач разоблачил ложь Зеленского в ответе о наркотиках

«А смех, хоть и заготовленный вопрос, но смех натужный. Понятно, что он как актер мог сыграть гораздо лучше. Но здесь вот уже в силу того, что кокаин мозг разрушил, сама постановка вопроса и сами эти оправдания, и само поведение говорят за себя. Налицо его деградация за эти семь лет. Можно сравнить, как он принимал присягу и во что он сейчас превратился со своими тиктоками на коленке. Можно интервью его пресс-секретаря послушать, как он уходил в туалет и возвращался бодрым. Поэтому что он мог ответить на этот вопрос? Только “нет”», — уточнил эксперт.