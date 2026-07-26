Плохой актер: врач разоблачил ложь Зеленского в ответе о наркотиках

Зеленский нарочито громко рассмеялся после вопроса об употреблении наркотиков, который задала ему во время интервью американский блогер Лора Лумер. Эти кадры, опубликованные в сети, привлекли особое внимание публики.
Реакцию Зеленского в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил нарколог Василий Шуров.
«Это было интервью с заранее оговоренными вопросами. Понятно, что один из самых частых вопросов Зеленскому — как раз про кокаин, про эти странные посиделки Мерца, Стармера с Макроном в поезде, когда они там сбрасывали и прятали различные предметы. Сюда же вписывается очень странная смерть Линдси Грэма от расслоения аорты после того, как он провел сутки в компании Зеленского», — объяснил он причину провокационного вопроса.
Шуров обратил внимание на то, что хотя вопросы были подготовлены, именно этот вызвал натужный смех.
«А смех, хоть и заготовленный вопрос, но смех натужный. Понятно, что он как актер мог сыграть гораздо лучше. Но здесь вот уже в силу того, что кокаин мозг разрушил, сама постановка вопроса и сами эти оправдания, и само поведение говорят за себя. Налицо его деградация за эти семь лет. Можно сравнить, как он принимал присягу и во что он сейчас превратился со своими тиктоками на коленке. Можно интервью его пресс-секретаря послушать, как он уходил в туалет и возвращался бодрым. Поэтому что он мог ответить на этот вопрос? Только “нет”», — уточнил эксперт.
В ходе интервью с Зеленским американский блогер Лора Лумер спросила его о зависимости от веществ и задала вопрос о том, принимал ли он наркотики вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ответ Зеленский нарочито громко засмеялся и заявил: «Конечно, никогда. Конечно, нет».